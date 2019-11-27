Могадишо, , 15:36 — REGNUM Совет Безопасности ООН призвал к проведению в 2020 году мирных, всесторонних, заслуживающих доверия и прозрачных всеобщих выборов в Сомали. В заявлении для прессы Совет Безопасности заявил, что выборы станут историческим шагом, который обеспечит демократическое развитие страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

15 членов Совбеза ООН отметили, что все заинтересованные стороны в Сомали должны сделать этот важный шаг к завершению процесса подготовки к выборам. Члены Совета Безопасности отметили, что для успешного проведения выборов потребуется общенациональный компромисс.

Совбез подчеркнул, что избирательный процесс должен быть всеохватывающим, учитывающим участие всех кланов и регионов, и должен предусматривать всестороннее, равное и значимое участие женщин на всех этапах, а также принятые Сомали обязательства по выделению не менее 30% мест для женщин-парламентариев должны быть соблюдены.

Совет Безопасности приветствовал роль Национальной независимой избирательной комиссии Сомали в подготовке к выборам и вновь заявил о необходимости того, чтобы Целевая группа по безопасности на выборах собралась и как можно скорее разработала план создания «надежной среды для проведения выборов».