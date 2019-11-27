Тбилиси, , 15:18 — REGNUM 27 ноября министр финансов Иванэ Мачавариани и директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Шейн Розенталь подписали договор, согласно которому на строительство скоростного шоссе между Шорапани и Аргвети в Грузии банк выделит 255,1 млн. евро. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Длина нового шоссе — 14,7 км. В рамках проекта также будет построено 14 мостов и 12 тоннелей. В министерстве финансов Грузии указали, что Азиатский банк продолжит выделять средства для дальнейшего развития одного из торгово-транспортных узлов страны.

В ведомстве заметили, что новая дорожная инфраструктура будет способствовать эффективному и безопасному движению на шоссе. В целом проект окажет положительное влияние на укрепление функции Грузии как транзитной страны.

Срок реализации проекта по строительству шоссе — июнь 2025 года. Работами будет руководить министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии совместно с департаментом автомобильных дорог.