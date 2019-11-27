Анкара, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его стране требуется больше российских систем ПВО С-400, об этом 27 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время общения с журналистами после встречи с главой внешнеполитического ведомства Сомали Иссой Авадом, состоявшееся в Анкаре.

Поставки зенитно-ракетного комплекса начались в июле 2019 года, вторая партия начала доставляться в августе. Данная сделка вызвала недовольство со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон пригрозил Анкаре введением санкций, если сделка будет завершена, однако Турция проигнорировала угрозы Белого дома.

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