Москва, 27 ноября 2019, 14:19 — REGNUM На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский будет готов пообещать всё, что угодно, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен изложить своё видение выполнения Минских соглашений на предстоящем «нормандском саммите» в Париже.
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