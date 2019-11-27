Москва, , 14:19 — REGNUM На предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский будет готов пообещать всё, что угодно, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Европейский выбор [Украины] — это выбор в пользу нацизма, — сказал Делягин. — И Зеленский с него не соскочит. Эта проблема всех украинских властей сохраняется с 1992 года. Если Зеленский хочет служить своему народу, то он должен развивать отношения с Россией. За это он будет распят Европой, за это он будет распят активными нацистами, и ему это неинтересно. Ему выгодно служить Западу. На этой встрече он пообещает всё, что угодно, — прекращение огня на Донбассе, очередной обмен украинских преступников на несчастных невинных людей и смягчение позиции в переговорах по газу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен изложить своё видение выполнения Минских соглашений на предстоящем «нормандском саммите» в Париже.

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