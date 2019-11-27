Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Известный петербургский политик Любовь Совершаева, покидающая должность вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, рассказала о том, чем она займется на новой работе — в полпредстве президента РФ в СЗФО.

Совершаева отметила, что за тот без малого год, что она провела в Смольном, в команде Александра Беглова, «мы обеспечили, во-первых, принятие важных для города решений; а во-вторых, то внимание со стороны федерального центра, которого заслуживает наш город».

«Я оставляю должность с чувством выполненного долга. Всех благодарю за большую совместную работу. Но впереди новый важнейший этап — подготовка к выборам в Государственную Думу 2021 года и выборным кампаниям различного уровня в регионах СЗФО. Можно сказать, что я возвращаюсь к своей основной деятельности», — заявила Совершаева, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Она отметила, что «в федеральной повестке регионы Северо-Запада представлены не только успехами, но и проблемными, конфликтными общественно-политическими сюжетами».

«Выборы глав Ленинградской и Архангельской областей в 2020 году будут иметь большое значение для общей картины. И этот фронт работы открывается уже завтра», — резюмировала Совершаева.

Она займет должность заместителя полпреда президента в СЗФО, на которой работала многие годы еще с начала 2000 годов (с небольшими перерывами).