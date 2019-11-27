Магас, , 13:19 — REGNUM У комитета по туризму Республики Ингушетия появился новый руководитель. Им стал Беслан Мизиев. Указ о его назначении исполняющим обязанности главы ведомства подписал 26 ноября глава региона Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

О новом назначенце известно, что ему 36 лет. Мизиев получил два диплома о высшем образовании, окончив Северо-Кавказскую академию государственной службы и Ингушский государственный университет.

До своего назначения и.о. главы туристического комитета, он руководил ООО «Туристический центр» и ООО «Альфа», ранее преподавал в ингушском колледже сервиса и быта и занимал различные должности в органах власти Ингушетии.

Напомним, прежним руководителем комитета по туризму Ингушетии был Беслан Хамхоев. Он возглавлял ведомство с марта 2016 года.