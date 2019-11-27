Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров положительно оценил кандидатуры, которые сегодня, 27 ноября, утвердили в городском парламенте на должности вице-губернаторов Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, накануне стало известно, что администрацию города покидает вице-губернатор — глава администрации губернатора Любовь Совершаева. Ее обязанности разделят между собой новые вице-губернаторы — экс-замминистра просвещения России Ирина Потехина и бывший зампред правительства Ленобласти по безопасности, экс-сотрудник ФСО Валерий Пикалёв.

В среду, 27 ноября, Потехина и Пикалёв были утверждены на должности вице-губернаторов по представлению губернатора Александра Беглова.

По словам Вячеслава Макарова, новые вице-губернаторы — профессионалы своего дела, и те направления, за которые они будут отвечать, знают глубоко и дотошно.

«Это люди с большим жизненным, профессиональным опытом. Я убеждён, что это усиление команды Беглова и правительства», — отметил Вячеслав Макаров, указав, что та поддержка, которая была оказана со стороны депутатов, о многом говорит.

Кроме того, Макаров подчеркнул, что работать в правительстве города новым чиновникам предстоит много, без отпусков и выходных.

«Если будут работать, вникать во все проблемы, то будет высокий результат», — резюмировал он.

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