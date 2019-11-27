Киев, 27 ноября 2019, 12:03 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика, который вёл дело скандальной компании Burisma. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 27 ноября в telegram-канале.
Информацию подтвердил сам глава ГПУ, заявив, что Кулик не прошёл переаттестацию прокуроров. Рябошапка отметил, что дело газодобывающей компании Burisma продолжит вести другой прокурор.
Напомним, компания Burisma известна тем, что в её совет директоров входил сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура Украины (ГПУ) подписала документ о подозрении экс-министру экологии Украины и владельцу Burisma Николаю Злочевскому.
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