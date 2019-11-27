Киев, , 12:03 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика, который вёл дело скандальной компании Burisma. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 27 ноября в telegram-канале.

«Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября… За сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся до последнего Игорь Коломойский, которому Кулик оказал множество услуг», — рассказал Лещенко.

Информацию подтвердил сам глава ГПУ, заявив, что Кулик не прошёл переаттестацию прокуроров. Рябошапка отметил, что дело газодобывающей компании Burisma продолжит вести другой прокурор.

Напомним, компания Burisma известна тем, что в её совет директоров входил сын вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура Украины (ГПУ) подписала документ о подозрении экс-министру экологии Украины и владельцу Burisma Николаю Злочевскому.

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