Киев, , 13:18 — REGNUM В Генпрокуратуре Украины (ГПУ) подписали документ о подозрении Николаю Злочевскому — экс-министру экологии Украины и владельцу газодобывающей компании Burisma, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 20 ноября в своём telegram-канале.

Бывший депутат напомнил, что в деле фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«А Рябошапка (генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка — ИА REGNUM) говорил, что дело Burisma существует лишь в чьём-то больном воображении», — прокомментировал Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка заявлял, что существует несколько уголовных производств, в которых может фигурировать название компании Burisma, но дела против самой компании нет.

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