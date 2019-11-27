Кемерово, 27 ноября 2019, 11:40 — REGNUM Подготовка и согласование проектов правовых актов губернатора по переименованию администрации Кемеровской области в администрацию правительства Кузбасса осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти региона, заявили в обладминистрации.
Так власти Кемеровской области отметили за вопрос редаккции ИА REGNUM о том, как и кем согласовывался и принимался документ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет называться администрация правительства Кузбасса.
Власти региона уже пояснили, что данное переименование приведёт к унификации наименования исполнительного органа государственной власти общей компетенции с наименованиями других исполнительных органов области.
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А также рассказали, во сколько это обойдётся бюджету.
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И зачем это сделано.
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