Кемерово, , 11:40 — REGNUM Подготовка и согласование проектов правовых актов губернатора по переименованию администрации Кемеровской области в администрацию правительства Кузбасса осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти региона, заявили в обладминистрации.

Так власти Кемеровской области отметили за вопрос редаккции ИА REGNUM о том, как и кем согласовывался и принимался документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет называться администрация правительства Кузбасса.

Власти региона уже пояснили, что данное переименование приведёт к унификации наименования исполнительного органа государственной власти общей компетенции с наименованиями других исполнительных органов области.

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А также рассказали, во сколько это обойдётся бюджету.

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И зачем это сделано.

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