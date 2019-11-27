Кемерово, , 11:32 — REGNUM Переименование администрации Кемеровской области в администрацию правительства Кузбасса приведёт к унификации наименования исполнительного органа государственной власти региона общей компетенции с наименованиями других исполнительных органов Кузбасса, заявили в пресс-службе регионального правительства.

Таким образом власти Кемеровской области ответили на вопрос редакции ИА REGNUM, что даст переименование.

Напомним, что с 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет называться администрация правительства Кузбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона уже пояснили, в связи с чем принято такое решение.

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А также заявили, что для этого не потребуется особых трат из бюджета.

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