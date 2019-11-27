Москва, , 08:10 — REGNUM Украина, которая в числе ещё трёх стран Европейского союза призвала продлить санкций против России, настаивая на уважении своей территориальной целостности, не имеет никакого отношения к ограничительным мерам Евросоюза. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.

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«Украина ни при чём, — написал сенатор в Twitter. — Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда».

Российский политик уверен, что остальные страны ЕС ждут результатов встречи в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы в совместном заявлении призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны, а также обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли морскую границу с Россией, совершая провокационные манёвры в Керченском проливе. В результате суда и 24 украинских моряка были задержаны российскими пограничниками. В настоящее время корабли и команда возвращены Украине.