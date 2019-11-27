Прага, , 07:43 — REGNUM Деятельность российских разведывательных служб в Чехии назвали самой активной и агрессивной в Службе безопасности и информации Чехии (BIS) по итогам 2018 года.

«Наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации», — говорится в отчёте чешской контрразведки.

По мнению экспертов из BIS, кроме России высокую активность в Чехии проявляют разведывательные службы Китая.

Напомним, весной 2019 года чешский министр обороны Лубомир Метнар включил Россию в перечень ключевых угроз для НАТО. По мнению главы оборонного ведомства, РФ может нести угрозу для североатлантического альянса в связи совершенствованием собственной армии.

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