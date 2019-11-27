Майами, США, , 05:58 — REGNUM Расследование по импичменту президента США Дональда Трампа помогает набирать ему политические очки перед выборами 2020 года. Об этом 26 ноября Трамп заявил, выступая на митинге своих сторонников в штате Флорида.

По словам президента, его команда выиграла последние две недели, когда в Конгрессе проходили слушания по импичменту.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Дональд Трамп также заявлял о пользе импичмента для увеличения рейтинга Республиканской партии, которую он представляет.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп хочет, чтобы Болтон, Помпео и Перри дали показания по импичменту