Петропавловск-Камчатский, , 03:22 — REGNUM Отставка главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко 27 ноября принята городской Думой. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Депутаты рассмотрели заявление Иваненко о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловска на внеочередной сессии 27 ноября.

Одновременно с удовлетворением просьбы об отставке, на сессии был назначен временный исполняющий полномочия главы города. Им стал руководитель управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

Теперь, в соответствии с федеральным законодательством и уставом города, у Думы есть 60 дней для назначения даты проведения конкурса на должность мэра. И шесть месяцев для проведения самого конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подал в отставку до окончания срока полномочий по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Также сообщалось, что 19 ноября Иваненко был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В отношении брата бывшего главы Петропавловска, Алексея Иваненко, в августе было возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

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