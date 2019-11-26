Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM Суд города Вилючинска на Камчатке во второй раз признал невиновной бывшего мэра Ирину Жилкину, которую обвиняли сразу по четырем тяжким уголовным статьям. Суд подтвердил полную несостоятельность всех обвинений. Сама Жилкина считает сфабрикованные в отношении неё дела местью чиновников краевого правительства за «неправильные» выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ирина Жилкина стала главой администрации Вилючинска в 2016 году, по конкурсу. За неё проголосовали 13 из 15 депутатов. Ранее Ирина работала директором «Камчатского индустриального техникума». Однако кандидатура Жилкиной не устроила чиновников правительства Камчатского края. Министр территориального развития региона Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли с нарушениями, а затем написал заявление в прокуратуру. Ирину Жилкину пытались обвинить в превышении должностных полномочий, в подделке документов, в растрате и, видимо, для пущего страха — даже в применении насилия к двум здоровенным полицейским, которые, подкараулив женщину при выходе из больницы, принялись очень рьяно «обеспечивать её принудительный привод на допрос к следователю». Ирина Жилкина считала себя пострадавшей, но прокуратура сочла, что это именно она применила насилие к полицейским.

Всё время, пока шло следствие и суды, Ирина Жилкина заявляла о своей невиновности и о том, что её преследуют по политическим мотивам с целью не допустить до выборов.

Суд изначально оправдал Жилкину, но прокуроры написали апелляционную жалобу. Однако и во второй раз суд оправдал её по всем пунктам обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке депутат заксобрания края Михаил Пучковский («Справедливая Россия») предложил упразднить должность губернатора в связи с введением должности председателя правительства. Парламентарий заявил, что не понимает, чем будет теперь занят губернатор, на содержание которого бюджет тратит 1,5 млн рублей в день, включая содержание роскошной резиденции, вертолёта, командировок, прочего. Не менее роскошную жизнь ведут и муниципальные чиновники полуострова. Только на содержание «слуг народа» в Петропавловске-Камчатском с населением чуть более 181 тыс. человек бюджет тратит в год почти миллиард рублей.