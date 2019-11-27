Лима, , 02:48 — REGNUM Бывший премьер-министр Перу Сесар Вильянуэва был арестован по подозрениям в коррупции, сообщает пресс-служба перуанской генпрокуратуры на официальной странице в Twitter.

«Генеральная прокуратура инициировала и провела предварительный арест бывшего премьер-министра Сесара Вильянуэвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо него были арестованы также два высокопоставленных чиновника и один предприниматель, который, по мнению прокуратуры, также имеет отношение к делу бывшего главы правительства. Их подозревают в «торговле влиянием». Также суд разрешил правоохранителям провести обыск в доме Вильянуэвы и получить доступ к его личной переписке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 председатель Совета министров Перу Сесар Вильянуэва и его коллеги подали в отставку. Он занимал эту должность с 2 апреля 2018 года.

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