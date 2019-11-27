Барселона, Испания, , 01:09 — REGNUM Резолюция, отклоняющая приговор Верховного суда в отношении политиков, инициировавших референдум о независимости Каталонии в октябре 2017 года, была принята каталонским парламентом 26 ноября, сообщает El Mundo.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоначальный проект резолюции о «праве на самоопределение» был рассмотрен еще 12 ноября. Из документа были исключены те пункты, на незаконность которых указал Конституционный суд. В них провозглашалось право на самоопределение автономии и осуждалась монархия.

После этого несколько фракции парламента, выступающих за независимость Каталонии, внесли поправки, в которых они высказались против решения Конституционного суда и потребовали предоставить им возможность по исключенным из резолюции пунктам.

За принятие проголосовали 68 депутатов из 135. Это представители «Левых республиканцев Каталонии», «Кандидатуры народного единства» и фракции «Вместе за Каталонию». Против высказались 21 депутат от социалистов и Народной партии. Члены фракции En Comu Podem, которая является каталонским крылом Podemos, воздержались от голосования. Часть депутатов, представляющих фракцию «Граждан», покинула зал парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября партия «Левые республиканцы Каталонии» поддержала формирование коалиционного правительства Испании в обмен на условие возобновления переговоров о независимости Каталонии.

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