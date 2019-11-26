Пекин, , 23:56 — REGNUM В Пекине состоялось 11-е заседание Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, которое прошло под руководством партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает 26 ноября Синьхуа.

В ходе мероприятия обсуждались итоги недавнего 4-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, связанные с повышением эффективности государственного планирования, а также укрепления системы социализма с китайской спецификой и модернизации государственного управления социалистическим строительством.

В заседании приняли участие члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК: премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, а также Ван Хунин, считающийся главным идеологом КПК.

Участники мероприятия рассмотрели и утвердили ряд руководящих документов, связанных с упорядочением рыночного распределения, поддержкой и защитой сельскохозяйственных производителей, реформой медицинского страхования, а также обучения труда в начальных и средних классах, другими вопросами.