Анкара, , 23:21 — REGNUM Совет национальной безопасности Турции обратился к Москве и Вашингтону с призывом завершить вывод курдских вооружённых формирований из приграничной зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает 26 ноября издание «Сабах».

По утверждению издания, речь идёт о районах возле городов Телль-Рифъат и Манбидж.

«В целях установления зоны безопасности было подтверждено, что Турция ожидает от сторон завершения вывода террористов из ряда районов, включая Телль-Рифъат и Манбидж», — цитирует газета текст заявления Совета нацбезопасности Турции.

При этом в заявлении указано, что Анкара открыта для сотрудничества в деле борьбы с террористами группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии была остановлена на условиях отвода курдских вооружённых отрядов на 30 км от границы с Турцией.

Приграничная зона должна патрулироваться турецкими и российскими военными.

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