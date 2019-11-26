Нью-Йорк, США, , 23:12 — REGNUM На проходящей в Нью-Йорке 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь заявил о поддержке Китаем укрепления представительства и права голоса развивающихся стран, в особенности представляющих Африканский континент, как приоритетного направления деятельности ООН, сообщает 26 ноября Синьхуа.

Китайский постпред в своем выступлении подчеркнул, что большинство членов ООН — это малые и средние государства, поэтому при предстоящем реформировании Совета Безопасности особое внимание нужно уделить их представительству в этом главном органе организации. Только при соблюдении этого условия, по его словам, Совбез может стать по-настоящему эффективным, представительным и демократичным.

Китай готов к всестороннему обсуждению путей реформирования ООН и содействовать реализации принимаемых в этом направлении решений, подчеркнул Чжан Цзюнь.

Отметим, что вопрос реформирования Совета Безопасности ООН является камнем преткновения между Россией и Китаем с одной стороны и рядом стран с другой. В настоящее время особое стремление войти в Совбез в качестве постоянных членов проявляют Индия, Германия, а также Япония.