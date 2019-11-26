Стокгольм, , 22:04 — REGNUM Согласно ноябрьскому опросу, проведенному шведской газетой Dagens Nyheter совместно с компанией Ipsos, Либеральная партия Швеции не преодолела необходимый электоральный барьер для прохождения партии в Риксдаг. «Либералы» получили всего лишь 3%, что стало самой низкой поддержкой среди избирателей за последние 40 лет. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Кризис в рядах «Либералов» продолжает углубляться. С прошлого месяца не произошло никаких серьезных изменений на фоне все усиливающейся тенденции. Партия теряет поддержку избирателей третий месяц подряд и оказывается последней, согласно проведенному социологическому исследованию. Она даже не смогла преодолеть 4-процентный барьер для того, чтобы иметь возможность попасть в Риксдаг.

Поддержка партии среди избирателей тает на глазах, несмотря на то, что «Либералы» привлекли внимание крупных средств массовой информации в Швеции во время проведения опроса. Особое внимание было уделено в связи с национальным собранием партии в Вестеросе, во время которого лидер «Либералов» Ньямко Сабуни выступила на сцене перед делегатами и представила новую политику по вопросам интеграции вновь прибывших в Швецию мигрантов.