Тбилиси, , 21:35 — REGNUM Акция у здания парламента Грузии временно прекращена, разошлись и без того немногочисленные слушатели выступавших сегодня с трибуны ораторов, в основном представителей так называемых гражданских молодежных организаций.

Отбой объявили и подразделениям полиции, и промерзшие на по-тбилисски пронизывающем ноябрьском холоде полицейские разъехались по домам. Организаторы акции протеста объявили, что так как завтра, 27 ноября, пленарного заседания парламента не будет, нет и смысла пикетировать в этот день здание законодательного органа.

Пикеты митингующие планируют устроить с утра 28 ноября и грозятся, что всех депутатов, которые в этот день решатся прийти на пленарное заседание, пропустят сквозь коридоры позора.

Кроме того, лидеры оппозиции согласуют точную дату очередного широкомасштабного митинга на проспекте Руставели и предварительно сообщат ее сторонникам. Оппозиция заявляет, что начатую с требованием пропорциональных выборов борьбу под лозунгом «Вместе против одного» не прекращают и будут добиваться от властей выполнения обещания.

Акции протеста в Тбилиси оппозиция начала 14 ноября после того, как парламент не смог набрать нужного числа голосов для утверждения очередных поправок в Конституцию. Этими поправками предусматривалось проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Такое обещание дал населению лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне проходивших в Тбилиси акций протеста, поводом для которых оказался визит в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Оппозиция обвинила Иванишвили в невыполнении обещания и созвала акцию у здания парламента, которая продолжалась до 18 ноября. Так как участники акции заблокировали все входы в парламент и не пускали туда депутатов, полиция применила спецсредства и разогнала митингующих. Активисты и лидеры оппозиции и после этого продолжили организацию мелких локальных акций, а масштабное шествие объявили на 25 ноября. В этот день оппозиция и ее сторонники опять заблокировали входы в парламент и перекрыли проспект Руставели палатками, на что полиция вновь применила специальные меры и расчистила проезжую часть и входы в парламент от «искусственных заграждений».

Пока активисты оппозиции митинговали 26 ноября у здания парламента, лидеры оппозиционных партий совещались о планах дальнейших действий в офисе Лейбористской партии.