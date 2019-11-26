Мумбаи, Индия, , 21:58 — REGNUM Бывший главный министр индийского штата Махараштра Девендра Фаднавис сравнил новое оппозиционное правительство штата с лебедем, раком и щукой. Об этом 26 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление политика.

В своём выступлении Девендра Фаднавис подчеркнул: «Неважно, кто сформирует новый кабинет в Махараштре. Ясно одно — это правительство не будет стабильным». По словам бывшего главного министра штата, политическое руководство Махараштры будет «смотреть в трех разных направлениях». «Мы уверены в том, что у нового правительства не будет поддержки населения», — заключил он.

Напомним, что Девендра Фаднавис занимал пост главного министра Махараштры с 2014 по 2019 год. Его второй срок правления продлился всего 80 часов: 26 ноября он добровольно подал в отставку, признав поражение «Бхаратия джаната парти» (БДП) на выборах в штате. Ранее, 21 октября, состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования правящая «Бхаратия джаната парти» во главе с Девендрой Фаднависом набрала 105 мест, «Шив сена» — 56 мест, а блок ИНК-ПНК — 99 мест. Ни одна из политических партий не набрала 145 мест, необходимых для формирования правительства. Впоследствии союзнический альянс БДП и «Шив сены» распался из-за противоречий по вопросу распределения министерских портфелей, а «Шив сена» вступила в переговоры с ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции.