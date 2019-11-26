Таллин, , 21:02 — REGNUM Антироссийские Санкции Евросоюза против России будут действовать пока Москва не выполнит Минские соглашения, заявил 26 ноября премьер-министр Эстонии Юри Ратас в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, эстонский премьер-министр сообщил, что Таллин неизменно поддерживает Киев в его ориентации на ЕС и НАТО.

«Важно, чтобы народ Украины понимал, что выбран лучший путь, который сопровождается переменами», — посоветовал Ратас Зеленскому.

При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд, подарившая Зеленскому велосипед, призвала объединить усилия по поддержке Украины, которая является жертвой конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, в ходе своего визита в Таллин, пожаловался эстонским политикам на сложности в отношениях с Россией и получил в подарок велосипед и банку мёда.

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