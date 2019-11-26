Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Вашингтон вводит санкции против кубинской компании Corporacion Panamericana в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило 26 ноября управление по контролю над иностранными активами министерства США (OFAC).

По мнению американской стороны, Corporacion Panamericana связана с уже находящейся под санкциями с июля 2019 года кубинской компанией Cubametales, которая занимается экспортом и импортом металлов, топлива и смазочных материалов.

Санкции предполагают заморозку компаний на территории США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с ними.

Напомним, за последние месяцы Соединённые Штаты ввели уже целый ряд новых ограничительных мер в отношении Кубы в рамка продолжающейся политики санкционного давления на Венесуэлу. В конце сентября Вашингтон ввёл персональные санкции в отношении первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи за «поддержку режима Николаса Мадуро».