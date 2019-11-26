Богота, , 21:51 — REGNUM В Колумбии лидеры протестов призвали к новой общенациональной забастовки вскоре после встречи с президентом Иваном Дуке. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Все запланированные акции протеста продолжатся», — заявил председатель Единого профцентра трудящихся Диохенес Орхуэла в резиденции правительства. Днём ранее президент Дуке призвал общественных лидеров к диалогу.

Массовые протесты против неолиберального курса правительства продолжаются уже 5 дней. От рук силовиков уже погибли 4 человека, один из них — подросток.