Ла-Пас, , 21:46 — REGNUM Новый судья Верховного избирательного трибунала Боливии Сальвадор Ромеро, назначенный на свой пост в понедельник, 25 ноября, заявил, что провести президентские выборы до 20 января невозможно. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Технически абсолютно невозможно провести выборы до 20 января, 120-дневный срок слишком короток для их организации», — объяснил Ромеро. Тем не менее чиновник заверил, что «трибунал стремится организовать избирательный процесс в срок».

При этом Ромеро умолчал, будет ли в случае отсрочки выборов продлён срок полномочий временного правительства Жанин Аньес, истекающий 22 января 2020 года.