Копенгаген, , 21:40 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе «часа вопросов» заявила, что правительство после принятия одного 11-месячного младенца более не имеет желания организовывать возвращение датских детей из сирийских лагерей.

«Это очень сложно, это очень страшно: в лагерях сидят дети, которые напрямую связаны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы со стороны правительства приняли решения о том, что Дания не будет возвращать этих детей, поскольку их родители предали свою страну и боролись на стороне исламистов, определив тем самым судьбу и для своих детей», — заявила глава датского правительства.

На прошлой неделе в Данию был доставлен 11-месячный ребенок, находившийся ранее в лагере эль-Хол. Мать мальчика имела сомалийское происхождение и была гражданкой Дании, однако покинула страну для того, чтобы присоединиться к исламистам. Считается, что она погибла при авиаударе. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

По данным контрразведки Дании, в настоящее время порядка 14 взрослых и 10 детей находятся в зоне конфликта в Сирии и Ираке. Помимо этого, в лагерях сидят еще порядка 30 детей, чьи родители также являются гражданами Дании.