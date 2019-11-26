Копенгаген, , 21:41 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что в следующем году страна направит 200 военнослужащих в Ирак, где Дания возьмет на себя ответственность за ведение операции НАТО по обучению местных сил.

«Это действительно чрезвычайно важная операция, направленная на подготовку высшего кадрового состава иракских вооруженных сил, усиление боевых возможностей Ирака. Мы также хотим обеспечить продолжение борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил глава датского внешнеполитического ведомства. Кофод также отметил, что речь идет не о боевой операции. «Мы говорим о том, что способствует стабилизации обстановки в Ираке и предоставляет жителям страны возможность самим противостоять террористической угрозе», — заявил министр. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

До этого времени во главе операции стояла Канада. По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, это обойдется стране в 28 миллионов долларов. «Операция является логическим продолжением того, что мы уже сделали, и когда мы говорим о том, что Европа должна взять на себя большую ответственность, это касается и Дании», — заявила глава датского оборонного ведомства.