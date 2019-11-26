Баку, , 18:22 — REGNUM Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и руководитель Военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич обсудили возможные меры, направленные на предотвращение инцидентов в зонах соприкосновения, сообщает 26 ноября Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

Начальник Генерального штаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО на встрече в Баку обсудили отношения России и альянса Минобороны России

Встреча проходила в столице Азербайджана городе Баку.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия — НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее Герасимов и Пич общались 28 августа 2019 года по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское военное руководство неоднократно заявляло, что усиление военной активности НАТО у границ России усиливает напряженность и грозит инцидентами с непредсказуемыми последствиями.

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