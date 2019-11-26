Тбилиси, , 18:21 — REGNUM Грузинская оппозиция планирует проведение новой масштабной акции протеста, дату которой объявит по окончании сегодняшних консультаций. Об этом заявили журналистам лидеры оппозиционных партий до начала совещания в офисе Лейбористской партии Грузии. Этот офис в последнее время стал местом собраний и разработки планов действий объединившихся вокруг идеи «справедливых выборов» различных оппозиционных сил.

Лидеры оппозиции утверждают, что принимаемые властями карательные меры и разгоны акций протеста их не остановят, и действия объединенной оппозиции перейдут в фазу обострения.

В офисе лейбористов собрались лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, представители «Национального движения», «Европейской Грузии», бывшие члены «Национального движения», учредившие за последние годы собственные партии мелкого масштаба, а также многие бывшие соратники «Грузинской мечты», в том числе бывший спикер парламента Грузии Давид Усупашвили, покинувшая парламентское большинство Эка Беселия, соучредитель движения «Лело» банкир Бадри Джапаридзе и многие другие.

До начала совещания Нино Бурджанадзе заявила, что так как Бидзина Иванишвили и его правительство на уступки не идут, уличные акции продолжатся, а прекратятся лишь в том случае, если правительство выполнит требования оппозиции и согласится на проведение выборов 2020 года либо по пропорциональной системе, либо по «германской модели».

Новый план действий оппозиция огласит по окончании совещания, но уже известно, что в него войдет возобновление пикетирования парламента.

Напомним, что попытки пикетирования и блокирования законодательного органа объединенная оппозиция предпринимала за последние дни дважды — 18 ноября и 25 ноября, но оба раза полиция и спецназ разогнали митингующих и открыли входы в парламент и движение по проспекту Руставели.