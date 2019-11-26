Лондон, , 18:19 — REGNUM Британские власти обижаются на Москву за то, что российская сторона не принимает обвинения Лондона по так называемому делу Скрипаля, заявил 26 ноября посол РФ в Великобритании Андрей Келин, сообщили в пресс-службе посольства.

Здание Службы безопасности (MI5). Лондон, Великобритания © ИА REGNUM

Относительно влияния инцидента в городе Солсбери (Великобритания) на российско-британские отношения посол отметил, что Москва не принимает обвинений Лондона, поскольку они «не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы».

Келин «С другой стороны, выдвинув эти обвинения, в Лондоне на нас обиделись».

Посол отметил, что российская сторона направила британцам 80 нот с просьбой разъяснить, о чём идёт речь в обвинениях, однако ответа так и не было.

Напомним, «дело Скрипаля» британские власти инициировали в марте минувшего года, когда, по их ничем не подтверждённой версии, в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым отравляющим веществом по указке Кремля.

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