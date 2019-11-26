Аддис-Абеба, , 18:48 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу заявил, что Эфиопия будет продолжать в первую очередь укреплять двусторонние отношения с соседними странами, а затем активизирует партнерство и с другими частями мира. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Представляя парламенту отчет о работе министерства, министр иностранных дел Геду Андаргачеу заявил, что отношения между Эфиопией и Эритреей успешно развиваются, а также предпринимаются усилия по улучшению отношений между населением обеих стран. В настоящее время ведутся дискуссии о том, чтобы оформить эти отношения на более высоком уровне, чтобы страны могли работать вместе и получать выгоду от всестороннего сотрудничества.

Кроме того, по словам министра, регулярно проводятся мероприятия по укреплению доверия между двумя странами в целях установления устойчивых отношений на основе международного права. По словам Геду, Эфиопия также усердно работает над укреплением отношений со всеми соседними странами, чтобы затем начать активную дружественную внешнюю политику в отношении других африканских стран и государств за пределами Африки.

Геду отметил, что Эфиопия активизировала свои отношения с США, Германией, Францией и Великобританией. Что касается многосторонних институтов, то страна участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сказал министр, добавив, что Эфиопия прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности на Африканском Роге.