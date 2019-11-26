Тбилиси, , 17:22 — REGNUM В администрации президента Грузии разработали новый порядок помилования осужденных и заключенных, сообщила пресс-служба президента Грузии.

По ее информации, в процессе работы над новым порядком помилования состоялись консультации как с государственными ведомствами, так и с экспертами. До 1 января 2021 года в администрации президента будет внедрена специальная электронная программа делопроизводства помилования.

Новый порядок устанавливает критерии рассмотрения дел лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, упрочает условия рассмотрения дел лиц, осужденных за менее тяжкие преступления.

Ожидается, что в результате внедрения нового порядка количество актов о помиловании ощутимо сократится.

«Акт о помиловании основан как на принципе гуманизма, так и на государственном интересе, и он не является механизмом исправления недочетов суда. До принятия окончательного решения о помиловании президент по каждому делу еще раз проведет консультации с соответствующими государственными ведомствами и специалистами отрасли», — заявляют в администрации президента.

Рассмотрение дел о помиловании возобновится сразу же после опубликования нового порядка помилования.

Как сообщало ИА REGNUM 18 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование до тех пор, пока не будет утвержден новый порядок помилования осужденных. Причиной такого решения стал изданный ею на праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа акт о помиловании, на основании которого на свободе оказались трое лиц, осужденных за умышленное убийство.