Кабул, , 16:36 — REGNUM 25 ноября министр финансов Исламской Республики Афганистан Мохаммад Кайюми был вызван одним из комитетов нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистаном с целью дачи показаний в связи с обвинениями в растрате и хищении миллионов долларов США из государственного бюджета Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, члены нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана остались не удовлетворены ответами министра финансов.

Член комитета нижней палаты афганского парламента по финансовым и бюджетным вопросам заявил, что глава министерства финансов и другие официальные лица ведомства должны были дать конкретные ответы на вопросы, касающиеся растраты и хищения государственных средств, однако полученные ответы были крайне расплывчаты в формулировках.

Критике также подвергся глава комитета нижней палаты афганского парламента по финансовым и бюджетным вопросам в связи с тем, что министр финансов не был уведомлен о предстоящих вопросах от членов парламента.

В свою очередь, Мохаммад Кайюми отметил, что ему не сообщалось заранее о вопросах от членов Национальной ассамблеи, и он предполагал, что его единственной целью посещения парламента было вступление перед членами комитета.