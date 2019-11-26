Нили, Афганистан, , 16:30 — REGNUM 25 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Дайкунди (столица провинции — г. Нили) заявили, что на территории этого региона в результате столкновения между Национальными силами безопасности и обороны и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было ликвидировано 25 членов группировки.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на контрольно-пропускные пункты Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Киджран провинции Дайкунди.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Дайкунди, в результате боя между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами погибло восемь афганских солдат, еще четыре получили ранения различной степени тяжести

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.