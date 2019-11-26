Москва, 26 ноября 2019, 15:27 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж стал Че Геварой XXI века, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Поэтому, как полагает политолог, российские общественные институты должны продвигать Ассанжа и, например, добиться того, чтобы в противовес Пулитцеровской премии появилась международная премия имени Джуллиана Ассанжа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции прекратили уголовное преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании и закрыли дело в отношении основателя Wikileaks. Об этом заявила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.
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