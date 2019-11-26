Москва, , 15:27 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж стал Че Геварой XXI века, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 26 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«С одной стороны, американцы хотят устроить показательный процесс над Ассанжем, чтобы другим было неповадно, — сказал политолог. — Однако с другой стороны, они знают характер Ассанжа. Он суперпрофессионал. Он же мог спокойно работать в крупной корпорации и зарабатывать немереное бабло. Но он почему-то выбрал себе другой путь. И он со своей харизмой и силой убеждения может выступить на этом процессе так, как в своё время выступил Георгий Димитров: «Вы боитесь моих вопросов, рейхсминистр!» И вот тогда США могут выглядеть совсем не комильфо. Это Че Гевара XXI века. Это человек, который уже по совокупности того, что он сделал, превратился в легенду».

Поэтому, как полагает политолог, российские общественные институты должны продвигать Ассанжа и, например, добиться того, чтобы в противовес Пулитцеровской премии появилась международная премия имени Джуллиана Ассанжа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции прекратили уголовное преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании и закрыли дело в отношении основателя Wikileaks. Об этом заявила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.

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