Москва, , 12:10 — REGNUM Идея создания Крымского трибунала является непродуманной пиар-акцией, которая девальвирует международные позиции России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 26 ноября директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Сама непродуманная постановка вопроса о трибунале девальвирует международные позиции России прежде всего потому, что эта идея заведомо невыполнима и чем-то напоминает идею создания аналога «Миротворца», о чём раньше также поднимался вопрос в Крыму. Совершенно ясно, что эта идея является непродуманной пиар-акцией, не прошедшей ведомственных экспертиз и не имеющей шанса на реализацию. Вероятнее всего, уже через неделю о ней забудут, а если и вспомнят, то лишь как об очередном курьёзе», — подчеркнул Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ. Российские пограничники были вынуждены применить оружие при задержании нарушителей. Позже в Крыму заявили об идее создания международного общественного трибунала по данному инциденту.

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