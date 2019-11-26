Москва, 26 ноября 2019, 12:10 — REGNUM Идея создания Крымского трибунала является непродуманной пиар-акцией, которая девальвирует международные позиции России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 26 ноября директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ. Российские пограничники были вынуждены применить оружие при задержании нарушителей. Позже в Крыму заявили об идее создания международного общественного трибунала по данному инциденту.
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