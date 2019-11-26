Тбилиси, , 11:46 — REGNUM Никакой необходимости блокирования входов в парламент и перекрытия дороги на проспекте Руставели не было, и эти действия митингующих не были обусловлены количеством участников митинга, заявили в МВД Грузии, объясняя причины разгона акции протеста у здания парламента в ночь на 26 ноября.

По информации министерства, сотрудники департамента патрульной полиции и органов местного самоуправления предупредили участников акции и дали им разумный спрок для освобождения входов в законодательный орган и проезжей части дороги от искусственных барьеров.

«Участники акции в указанный срок не освободили блокированные ими входы в законодательный орган. Соответственно, акция вышла за рамки, установленные законом о свободе собраний и выражения мнения, в частности, был нарушен закон Грузии «О собраниях и манифестациях», который запрещает блокирование входов в законодательный орган и перекрытие проезжей части дороги, если эта необходимость не обусловлена количеством участников собрания. В результате проведенного полицейскими силами МВД мероприятия входы в законодательный орган освобождены», — сообщили в министерстве.

МВД призывает граждан к соблюдению требований закона и предупреждает, что на все нарушения будет реагировать соответствующим образом.

В административном порядке при разгоне акции были задержаны 28 человек, которые обвиняются в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве. Трое граждан получили различные телесные повреждения и были доставлены в клиники для оказания медицинской помощи.

Напомним, что акции протеста с требованием пропорциональных выборов оппозиция возобновила в Тбилиси 25 ноября вечером. Участники акции разбили палатки на проезжей части проспекта Руставели и заблокировали входы в парламент. На митинге звучали призывы к отставке нынешней власти и проведению досрочных выборов. Полиция разогнала митинг уже под утро, применив водометы и слезоточивый газ.