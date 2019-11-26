Москва, 26 ноября 2019, 11:46 — REGNUM Инцидент, который устроили ВМС Украины в Керченском проливе, вполне укладывается в рамки как международного, так и национального права и не требует создания отдельного трибунала. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 26 ноября директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму хотят провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными у берегов Керчи.
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