Москва, , 11:46 — REGNUM Инцидент, который устроили ВМС Украины в Керченском проливе, вполне укладывается в рамки как международного, так и национального права и не требует создания отдельного трибунала. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 26 ноября директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Я не думаю, что идея создания трибунала по провокации в Керченском проливе является хорошей. Трибунал — в любом случае является судом отличным от судов обычной юрисдикции. Провокация же в Керченском проливе вполне нормальным образом квалифицируется как создание угрозы судоходства путём отказа от обязательной лоцманской проводки как с точки зрения международного, так и национального права», — отметил политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Крыму хотят провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными у берегов Керчи.

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