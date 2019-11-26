Пекин, , 09:14 — REGNUM Президент Суринама посетит Китай с официальным визитом, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Глава южноамериканского государства Дези Баутерсе пробудет в Поднебесной с официальным визитом с 27 по 30 ноября по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что 74-летний Дези Баутерсе официально стал девятым президентом Суринама 12 августа 2010 года. Он является военным и политическим деятелем этого государства, в 80-е годы возглавлял Национальный военный совет, который управлял страной после госпереворота в 1980 году.