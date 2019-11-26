Сакраменто, США, , 07:57 — REGNUM Гражданин США китайского происхождения Эдвард Пэн, обвиняемый по делу о шпионской деятельности в пользу КНР, признал свою вину. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.

Признание Пэна облегчит его наказание — срок тюремного заключения должен сократиться с десяти до четырех лет. Подсудимый обязан будет выплатить штраф в размере $30 тысяч. Окончательное решение суда еще не вынесено.

Напомним, Эдвард Пэн, работавший экскурсоводом в городе Сан-Франциско, был обвинен в том, что с 2015 по 2018 год доставлял в Китай документы, содержащие секретную информацию.

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