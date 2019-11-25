Пекин, , 23:50 — REGNUM Дипломатический протест выразили власти Китая по поводу принятия Соединёнными Штатами законопроекта о демократии и правах человека в Гонконге, сообщили 26 ноября в МИД КНР.

По словам заместителя китайского министра иностранных дел Чжана Цзэгуана, в ведомство был вызван посол Соединённых Штатов в Пекине Терри Бранстед.

Чжан Цзэгуан «Китай выражает в связи с этим резкое возмущение и решительный протест».

Пекин, как отметил Чжан Цзэгуан, воспринял действия одобрившего законопроект Конгресса как неприкрытое «вмешиваются во внутренние дела Китая». Китайский дипломат подчеркнул, что американцы в отношении ситуации с Гонконгом встают на сторону сепаратистов и тем самым усиливают хаос.

Напомним, законопроект о Гонконге американский Конгресс принял 25 ноября. Документ одобрил и американский сенат.

Этот документ обязывает американское руководство отчитываться перед депутатами и сенатом о ситуации в Гонконге. Также нововведение позволяет американцам вводить санкций в отношении виновных в нарушении прав человека в Гонконге.

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