Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Медаль и грамота были вручены собаке по кличке Конан, участвовавшей в ликвидации главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, передаёт 25 ноября АВС.

Уточняется, что Конан получил ранение во время операции по ликвидации. Церемонию награждения проводил американский президент Дональд Трамп.

Глава США сообщил журналистам, что собака прибыла с Ближнего Востока вместе со спецназом, который «провёл безупречную операцию» по ликвидации аль-Багдади.

Напомним, о ликвидации аль-Багдади стало известно в конце октября. Террористы пообещали отомстить американцам за его смерть.

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