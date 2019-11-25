Вашингтон, 25 ноября 2019, 23:25 — REGNUM Медаль и грамота были вручены собаке по кличке Конан, участвовавшей в ликвидации главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, передаёт 25 ноября АВС.
Уточняется, что Конан получил ранение во время операции по ликвидации. Церемонию награждения проводил американский президент Дональд Трамп.
Глава США сообщил журналистам, что собака прибыла с Ближнего Востока вместе со спецназом, который «провёл безупречную операцию» по ликвидации аль-Багдади.
Напомним, о ликвидации аль-Багдади стало известно в конце октября. Террористы пообещали отомстить американцам за его смерть.
Читайте подробнее: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали отомстить США за убийство аль-Багдади