Тбилиси, , 22:57 — REGNUM Созвавшие на проспект Руставели со всей Грузии своих сторонников лидеры оппозиции вместе со своими соратниками готовятся провести у здания парламента всю ночь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для этой цели они разбили несколько палаток прямо на проезжей части проспекта, чтобы помешать возобновлению движения транспорта. Сделано это не случайно: на митинге осталось слишком мало людей для того, чтобы держать дорогу перекрытой.

Так как ночью в Тбилиси уже достаточно холодно и температура опускается ниже ноля, оппозиция решила одновременно запастись и средствами для обогрева: дрова и бочки, в которых митингующие должны были разжечь костры, активисты оппозиции несли к парламенту с верхних улиц жилого квартала Сололаки. Но на улице Амаглеба (что в переводе с грузинского означает Вознесение) путь активистам перекрыла полиция и отобрала у них бочки и дрова.

Протест в связи с действиями полиции выразила лидер «Европейской Грузии» Елена Хоштария, которая заявила, что полицейские отобрали у участников акции их личные вещи и нарушили их права.

Ещё один инцидент произошел у ресторана «Биа», где, вероятно, ужинала президент Грузии. Митингующие застали ее в момент, когда она покидала ресторан, и попытались выяснить ее мнение о происходящих событиях. Саломе Зурабишвили от ответов на вопросы отказалась и покинула территорию, пройдя через кордон полиции, под оскорбительные выкрики активистов: «Раба! Раба!».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, объединившиеся вокруг идеи пропорциональных выборов оппозиционные партии и неправительственные и общественные организации 25 ноября начали новый этап борьбы. Они свезли в столицу своих сторонников со всех регионов Грузии, устроили шествие по проспекту Руставели и остановились у здания парламента, где провели митинг. Выступления продолжались около двух часов, после чего Елена Хоштария объявила о начале пикетирования парламента и призвала всех окружить здание живой цепью. Лидеры оппозиции заявляют, что не позволят правящей партии провести пленарное заседание парламента и обсуждать на нем вопросы, которые не касаются избирательной системы.

Напомним, в Грузии действует смешанная избирательная система, а переход на пропорциональную систему по новой Конституции запланирован на 2024 год. Но на волне акций протеста, поводом для которых оппозиция использовала визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Был подготовлен и специальный проект поправок в Конституцию, но против этих поправок выступили мажоритарные депутаты, и в результате разногласий внутри парламентского большинства 14 ноября законопроект был провален. Оппозиция созвала новые акции протеста, которые продолжались до 18 ноября и вылились в блокирование всех входов в парламент. Так как митингующие не позволяли депутатам войти в здание и продолжить работу, полиция и спецназ разогнали акцию с применением водомёта и слезоточивого газа. После этого оппозиция перешла к локальным акциям-пикетам отдельных зданий государственных органов и офисов правящей партии. 25 ноября она грозилась показать нынешней власти свою силу и огромное количество сторонников. Но собрать в центре столицы внушительную массу народа организаторам акции и на этот раз не удалось.

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