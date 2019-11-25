Белград, , 22:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич направил поздравление президенту Румынии Клаусу Иоганису по случаю переизбрания на пост главы государства, пишет сербское новостное агентство RTS 25 ноября.

«Я убеждён, что доверие граждан вашей страны предает вам стимул для того, чтобы вести их по пути успеха и дальнейшего прогресса. Я хочу выразить благодарность братской Румынии за уважение территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за широкую поддержку её евроинтеграции», — указано в поздравлении президента Александра Вучича. Сербия, отмечает он, является честным другом и надежным партнером Румынии.

«Я считаю, что наши хорошие политические отношения будут сопровождаться также крепкими экономическими связями и сотрудничеством во всех областях, представляющих общий интерес, во благо граждан двух наших стран», — добавил президент Сербии.

Александр Вучич надеется, что сотрудничество с Румынией будет и дальше развиваться в формате «четвёрки», а именно Высших советов по сотрудничеству Сербии, Румынии, Болгарии и Греции, поскольку эта форма сотрудничества считается крайне важной для развития добрососедских отношений и продвижения политики мира и стабильности в регионе, а также социального и экономического развития Сербии.