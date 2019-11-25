Парун, , 22:40 — REGNUM 24 ноября официальные представители пограничных войск Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Нуристан (столица провинции — г. Парун) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Камдеш провинции Нуристан.

По словам официальных представителей пограничных войск Афганистана, среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированных в результате операции Национальных сил безопасности и обороны, числятся три гражданина Исламской Республики Пакистан.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.