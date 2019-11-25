* талиба — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, , 22:35 — REGNUM 24 ноября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории афганской провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шибарган) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Дарзаб провинции Джаузджан.

По словам официальных представителей Министерства обороны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны был также ликвидирован командир «красного отряда» движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), элитного подразделения группировки, на территории провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.