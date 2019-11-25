Кундуз, Афганистан, , 22:25 — REGNUM 24 ноября официальные представители полиции афганской провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще семь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Дашт-и-Арчи провинции Кундуз.

По словам официальных представителей полиции афганской провинции Кундуз, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны был также ликвидирован один командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.